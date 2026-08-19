DAX 25.930 -0,6%ESt50 6.412 -0,5%MSCI World 4.977 +0,0%Top 10 Crypto 9,2330 +8,0%Nas 26.331 +0,2%Bitcoin 61.408 +3,5%Euro 1,1684 +0,0%Öl 94,55 +3,2%Gold 4.463 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Moderna A2N9D9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SpaceX A42D4F SAP 716460 NVIDIA 918422 Unitree UNITRE Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 26.000-Punkte-Marke -- Newmont profitiert von Goldpreisrally -- Rheinmetall, SpaceX, Moderna, Dell, Bitcoin, Cathie Wood, KI-Boom, Apple, CoreWeave, Buffett, Samsung & SK hynix im Fokus
Top News
SHEIN-Aktie voraus? Börsengang in Hongkong verschiebt sich offenbar auf September SHEIN-Aktie voraus? Börsengang in Hongkong verschiebt sich offenbar auf September
SpaceX-Aktie unter Druck? Warum die nächste Milliarden-Tranche zum Test wird SpaceX-Aktie unter Druck? Warum die nächste Milliarden-Tranche zum Test wird
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
151,82 EUR -1,44 EUR -0,94 %
STU
finanzen.net zero
Siemens Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 131,96 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Siemens Energy Outperform

11:46 Uhr
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
151,82 EUR -1,44 EUR -0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 210 auf 200 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
155,76 €		 Abst. Kursziel*:
28,40%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
151,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,73%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
204,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

11:46 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
12.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Rating im Fokus Siemens Energy-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt Siemens Energy-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt
finanzen.net Optimismus in Europa: Zum Start Gewinne im Euro STOXX 50
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Donnerstagvormittag ins Plus
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr verdient
dpa-afx Aktien von Infineon, AIXTRON und Co: Gewinnmitnahmen setzen Europas Tech-Sektor unter Druck
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt letztendlich nach
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Abschläge
reNEWS Siemens Energy to unite wind, grid units under ‘Omterra’ banner
Zacks Zacks.com featured highlights include HF Sinclair, Siemens Energy, American Healthcare REIT, Inc., Par Pacific and Green Dot
reNEWS Siemens Energy to acquire Camlin Group
Zacks Zacks Value Trader Highlights: BorgWarner, Siemens Energy and Wabtec
reNEWS Siemens Energy investors urge wind focus
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.