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Symbol BCDRF

AI Analyse

UBS AG

Santander Buy

12:31 Uhr
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
12,23 EUR 0,04 EUR 0,34%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Buy" belassen. Relativ gute Kursentwicklungen iberischer Banken spiegelten die solide Berichtssaison, gute Konjunkturanzeichen und aktuelle Inflationserwartungen wider, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch. Die Institute seien aber nicht immun gegen den jüngsten Anstieg der Anleiherenditen, doch dies sei eher bei Santander und BBVA wegen ihrer globalen Präsenz ein Thema./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,26 €		 Abst. Kursziel*:
11,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,02%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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