Santander Aktie
Marktkap. 182,8 Mrd. EURKGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
AI Analyse
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Buy" belassen. Relativ gute Kursentwicklungen iberischer Banken spiegelten die solide Berichtssaison, gute Konjunkturanzeichen und aktuelle Inflationserwartungen wider, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch. Die Institute seien aber nicht immun gegen den jüngsten Anstieg der Anleiherenditen, doch dies sei eher bei Santander und BBVA wegen ihrer globalen Präsenz ein Thema./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
13,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
12,26 €
|Abst. Kursziel*:
11,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
12,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,02%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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