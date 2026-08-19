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Nordex Aktie

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Nordex Underperform

11:51 Uhr
Nordex Underperform
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
38,46 EUR -0,90 EUR -2,29%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 38 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Underperform

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
35,00 €		 Abst. Kursziel*:
2,86%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
38,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,40%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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