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Nordex Aktie

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AI Analyse

Barclays Capital

Nordex Equal Weight

11:41 Uhr
Nordex Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
39,20 EUR 0,68 EUR 1,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 15,80 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii beschäftigte sich am Donnerstag mit der Frage, wie viele Windkraftanlagen Deutschland derzeit noch braucht. Das Land sei erfolgreich in der Energiewende hin zu den Erneuerbaren. Im Bereich Windkraft sei man jedoch bereits an ökonomische Grenzen gestoßen und erreiche nun wohl auch Machbarkeitsgrenzen, etwa wegen Bau-Engpässen. Das "deutsche Windwunder" stoße auf ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Sergievskii favorisiert vor diesem Hintergrund Hersteller von Stromkabeln wie NKT, Nexans und Prysmian gegenüber Turbinenanbietern wie Nordex und Vestas./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 13:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Equal Weight

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
39,20 €		 Abst. Kursziel*:
-10,71%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
39,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,71%
Analyst Name:
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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