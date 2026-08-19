United Internet Aktie
Marktkap. 4,14 Mrd. EURKGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
AI Analyse
United Internet Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für United Internet auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Internetdienstleister habe solide Halbjahreszahlen vorgelegt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle drei Segmente des Unternehmens hätten zum Ergebniswachstum beigetragen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Internet Kaufen
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
24,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
24,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|16:56
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.23
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.19
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.15
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
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