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United Internet Aktie

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24,30 EUR +0,28 EUR +1,17 %
STU
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Marktkap. 4,14 Mrd. EUR

KGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
WKN wurde kopiert
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WKN 508903

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AI Analyse

DZ BANK

United Internet Kaufen

16:56 Uhr
United Internet Kaufen
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
24,30 EUR 0,28 EUR 1,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für United Internet auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Internetdienstleister habe solide Halbjahreszahlen vorgelegt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle drei Segmente des Unternehmens hätten zum Ergebniswachstum beigetragen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Kaufen

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
24,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
24,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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