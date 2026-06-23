United Internet Aktie
Marktkap. 4,08 Mrd. EURKGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
United Internet Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 27 auf 28 Euro aufgestockt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten, sondern auch eine unterschätzte Konsolidierungsfantasie, vor allem bei der Mobilfunktochter 1&1. Im Optimalfall seien bei den Aktien sogar 40 Euro drin, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. /ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Internet Overweight
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,68 €
|Abst. Kursziel*:
13,45%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
24,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,13%
|
Analyst Name:
Ganesha Nagesha
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Internet AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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