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Barclays Capital

United Internet Overweight

09:06 Uhr
United Internet Overweight
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
24,32 EUR 0,54 EUR 2,27%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 27 auf 28 Euro aufgestockt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten, sondern auch eine unterschätzte Konsolidierungsfantasie, vor allem bei der Mobilfunktochter 1&1. Im Optimalfall seien bei den Aktien sogar 40 Euro drin, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. /ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Overweight

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,68 €		 Abst. Kursziel*:
13,45%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
24,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,13%
Analyst Name:
Ganesha Nagesha 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

09:06 United Internet Overweight Barclays Capital
22.05.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
21.05.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
20.05.26 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: United Internet with successful fiscal year 2025
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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