TotalEnergies Aktie
Marktkap. 168,59 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
AI Analyse
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 88 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der deutliche Anstieg der Cashflows in der europäischen Öl- und Gasbranche im dritten Quartal dürfte dem Markt bekannt sein, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Trends der drei wichtigsten Gewinntreiber Öl, Gas und Raffineriemargen hätten über den Konsensschätzungen gelegen, und zudem sei der Handel eine zusätzliche Quelle für Aufwärtspotenzial, insbesondere bei Flüssiggas. Seine aktualisierten Preisprognosen hätten zu einem durchschnittlichen Anstieg der Geschäftsjahresschätzungen geführt und obendrein habe er seine Bewertungsmodelle weiter in die Zukunft verschoben. Für seine Kursziele bedeute dies alles einen Anstieg von im Schnitt 7 Prozent./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,96 €
|Abst. Kursziel*:
17,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,94%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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