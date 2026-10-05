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Symbol TTE

AI Analyse

UBS AG

TotalEnergies Buy

12:41 Uhr
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
74,83 EUR -0,93 EUR -1,23%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 88 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der deutliche Anstieg der Cashflows in der europäischen Öl- und Gasbranche im dritten Quartal dürfte dem Markt bekannt sein, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Trends der drei wichtigsten Gewinntreiber Öl, Gas und Raffineriemargen hätten über den Konsensschätzungen gelegen, und zudem sei der Handel eine zusätzliche Quelle für Aufwärtspotenzial, insbesondere bei Flüssiggas. Seine aktualisierten Preisprognosen hätten zu einem durchschnittlichen Anstieg der Geschäftsjahresschätzungen geführt und obendrein habe er seine Bewertungsmodelle weiter in die Zukunft verschoben. Für seine Kursziele bedeute dies alles einen Anstieg von im Schnitt 7 Prozent./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,96 €		 Abst. Kursziel*:
17,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,94%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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