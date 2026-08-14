NORMA Group Aktie
Marktkap. 586,44 Mio. EURDiv. Rendite 0,96%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
AI Analyse
NORMA Group SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Norma nach gutem Lauf von 20 auf 20,40 Euro angehoben, aber die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der bei dem Analysehaus neu für Norma zuständige Sebastian Ubert gibt den Anlegern am Donnerstag angesichts des zweiten öffentlichen Aktienrückkaufangebots die Empfehlung, die eigenen Aktien anzudienen und an die Seitenlinie zu treten. Anspruchsvollere Investoren warteten beim Verbindungstechnik-Hersteller ohnehin ein Strategie-Update im Oktober ab, bevor sie handelten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Norma Group
Zusammenfassung: NORMA Group Hold
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
20,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,94 €
|Abst. Kursziel*:
2,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,31%
|
Analyst Name:
Sebastian Ubert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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