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AI Analyse

Warburg Research

NORMA Group SE Hold

09:26 Uhr
NORMA Group SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NORMA Group SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Norma nach gutem Lauf von 20 auf 20,40 Euro angehoben, aber die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der bei dem Analysehaus neu für Norma zuständige Sebastian Ubert gibt den Anlegern am Donnerstag angesichts des zweiten öffentlichen Aktienrückkaufangebots die Empfehlung, die eigenen Aktien anzudienen und an die Seitenlinie zu treten. Anspruchsvollere Investoren warteten beim Verbindungstechnik-Hersteller ohnehin ein Strategie-Update im Oktober ab, bevor sie handelten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Norma Group

Zusammenfassung: NORMA Group Hold

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
20,40 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,94 €		 Abst. Kursziel*:
2,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,31%
Analyst Name:
Sebastian Ubert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SE

09:26 NORMA Group Hold Warburg Research
12.08.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
12.08.26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
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