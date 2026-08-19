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AI Analyse

UBS AG

Merck Neutral

08:01 Uhr
Merck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA beim unveränderten Kursziel von 150 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach dem guten Lauf der Aktien hält Analyst Matthew Weston ihre Bewertung aktuell für angemessen. Die Triebfedern für das Life-Science-Geschäft würden inzwischen gut verstanden, schrieb der Experte am Mittwoch. 2027 werde es wohl leichten Druck durch Abbau von Lagerbeständen geben. Im Pharmabereich erwartet er im kommenden Jahr den Höhepunkt der Mavenclad-Erosion. Zudem sieht er bei Ogsiveo Konkurrenzrisiken. Das Halbleiterzuliefer-Geschaft in der Electronics-Sparte sei attraktiv, für den Konzern aber nur von untergeordneter Bedeutung./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Neutral

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
138,80 €		 Abst. Kursziel*:
8,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
137,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,29%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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07.08.26 Merck Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 Merck Kaufen DZ BANK
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