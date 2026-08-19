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Symbol SUVPF

AI Analyse

UBS AG

Sartorius vz Buy

08:26 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
241,70 EUR 7,50 EUR 3,20%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 240 auf 300 Euro angehoben und die Papiere von ?Neutral? auf ?Buy? hochgestuft. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb Analyst Matthew Weston am Mittwoch. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund 3 Prozent. In seiner Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston weiter eine starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
232,20 €		 Abst. Kursziel*:
29,20%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
241,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,12%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:26 Sartorius vz. Buy UBS AG
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