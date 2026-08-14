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AI Analyse

Bernstein Research

Ryanair Outperform

11:56 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
23,13 EUR -0,07 EUR -0,30%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Während der Iran-Konflikt andauere, setzten hohe Kraftstoffpreise Fluggesellschaften bei ihren Entscheidungen über die Winterkapazitäten unter Druck, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Sollte es zu Kürzungen kommen, dürften diese vor allem den Kurzstreckenverkehr betreffen, wo die Margen geringer und der Wettbewerb intensiver sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
23,00 €		 Abst. Kursziel*:
30,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
23,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,70%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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