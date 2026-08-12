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Bernstein Research

Reckitt Benckiser Group Outperform

11:56 Uhr
Reckitt Benckiser Group Outperform
Aktie in diesem Artikel
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
58,48 EUR 0,08 EUR 0,14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit einem Kursziel von 7500 Pence auf "Outperform" belassen. Aktuelle Scanner-Daten aus den USA zeigten für die vergangenen vier Wochen eine weiterhin durchwachsene Entwicklung des US-Marktes für Alltagsprodukte (CPG-Markt), schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Stärkere Trends im Bereich Haushaltswaren seien durch eine schwächere Entwicklung im Lebensmittelbereich ausgeglichen worden, während der Bereich Kosmetik und Körperpflege robust geblieben sei./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Outperform

Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
75,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
58,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,00 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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