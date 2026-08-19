NVIDIA Aktie
Marktkap. 4,55 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
AI Analyse
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Srini Pajjuri verspricht sich von dem KI-Chipriesen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick ein erneut starkes Quartal mit einem Umsatz, der 3 Prozent über den Markterwartungen liege. Für das dritte Quartal erwartet er eine Zielanhebung um etwa 5 Prozent. Es sei kein Rückgang der Nachfrage nach Rechenleistung in Sicht. Er erwähnte noch, dass Nvidia in den vergangenen vier Quartalen mit dem Umsatz und dem Ausblick stets die Erwartungen übertroffen habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Outperform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 217,56
|Abst. Kursziel*:
37,89%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 218,01
|Abst. Kursziel aktuell:
37,61%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 281,88
*zum Zeitpunkt der Analyse
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