RBC Capital Markets

NVIDIA Outperform

14:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Srini Pajjuri verspricht sich von dem KI-Chipriesen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick ein erneut starkes Quartal mit einem Umsatz, der 3 Prozent über den Markterwartungen liege. Für das dritte Quartal erwartet er eine Zielanhebung um etwa 5 Prozent. Es sei kein Rückgang der Nachfrage nach Rechenleistung in Sicht. Er erwähnte noch, dass Nvidia in den vergangenen vier Quartalen mit dem Umsatz und dem Ausblick stets die Erwartungen übertroffen habe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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