DAX 25.951 -0,5%ESt50 6.425 -0,3%MSCI World 4.967 -0,2%Top 10 Crypto 9,2430 +6,3%Nas 26.185 -0,6%Bitcoin 61.194 +3,2%Euro 1,1676 +0,0%Öl 93,84 +2,4%Gold 4.482 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Moderna A2N9D9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SpaceX A42D4F SAP 716460 NVIDIA 918422 Unitree UNITRE Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen tiefer -- Newmont profitiert von Goldpreisrally -- Rheinmetall, SpaceX, Moderna, Cathie Wood, KI-Boom, Apple, CoreWeave, Buffett, Bitcoin im Fokus
Top News
Futu Holdings: Nach der Panikreaktion im Mai stehen nun positive Fundamentaldaten im Fokus! Futu Holdings: Nach der Panikreaktion im Mai stehen nun positive Fundamentaldaten im Fokus!
JD Sports-Aktie stürzt nach gesenkter Gewinnprognose ab - auch adidas, PUMA & Nike schwach JD Sports-Aktie stürzt nach gesenkter Gewinnprognose ab - auch adidas, PUMA & Nike schwach
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NVIDIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
NVIDIA Aktien-Sparplan
186,42 EUR +0,46 EUR +0,25 %
STU
218,01 USD +0,37 USD +0,17 %
BTT
finanzen.net zero
NVIDIA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 4,55 Bio. EUR

KGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 918422

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US67066G1040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVDA

AI Analyse

RBC Capital Markets

NVIDIA Outperform

14:36 Uhr
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
186,42 EUR 0,46 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Srini Pajjuri verspricht sich von dem KI-Chipriesen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick ein erneut starkes Quartal mit einem Umsatz, der 3 Prozent über den Markterwartungen liege. Für das dritte Quartal erwartet er eine Zielanhebung um etwa 5 Prozent. Es sei kein Rückgang der Nachfrage nach Rechenleistung in Sicht. Er erwähnte noch, dass Nvidia in den vergangenen vier Quartalen mit dem Umsatz und dem Ausblick stets die Erwartungen übertroffen habe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 217,56		 Abst. Kursziel*:
37,89%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 218,01		 Abst. Kursziel aktuell:
37,61%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 281,88

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

14:36 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

finanzen.net Bullen vs. Bären KI-Boom oder Blase? Warum sich die Wall Street bei Aktien von NVIDIA, Oracle und Co. spaltet KI-Boom oder Blase? Warum sich die Wall Street bei Aktien von NVIDIA, Oracle und Co. spaltet
finanzen.net Aktien von AMD und Palantir erneut reduziert: Cathie Wood setzt weiter auf Broadcom, Cloudflare und Cerebras
finanzen.net Russell 2000 auf Rekordhoch: Small Caps lassen S&P 500 und Magnificent 7 mit NVIDIA, Apple & Co. hinter sich
TraderFox Die KI-Rally wird erwachsen: Hier suchen Anleger jetzt die Gewinner!
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
TraderFox DEPOT-BRIEFING: KI-Infrastruktur-Supercycle intakt: Dell, Nvidia und AMD bleiben Zugpferde
HSBC HSBC MSCI World ETF: Ein günstiger Weg, sich Ausschüttungen bei einem großen Welt-ETF auszahlen zu lassen
finanzen.net Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels freundlich
finanzen.net NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter
Benzinga Mark Cuban Fires Back At Jensen Huang’s AI Warning — ‘No Chance Radiologists Get Replaced’ Despite Nvidia CEO’s Prediction
MotleyFool A Famed Billionaire Tech Investor Just Sold Nvidia Shares to Buy These 2 AI Chip Stocks
MotleyFool Billionaire Dan Loeb of Third Point Dumped Nvidia, Broadcom, and Meta, but Increased His Stake in This Virtual Monopoly by Almost 500%
MotleyFool Down 50% in 2026, This Cryptocurrency Stock Has a Better Shot Than Nvidia to 10x in 10 Years
Globes Israel’s GDP growth reflects fast-rising Nvidia revenue
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Applied Materials and ConocoPhillips
MotleyFool Billionaire Stanley Druckenmiller May Have Just Repeated His "Big Mistake" With Nvidia -- This Time With a Chip Stock That Rose 300% in the First Half of 2026
Zacks Zacks Earnings Trends Highlights: Nvidia, Micron and Alphabet
RSS Feed
NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.