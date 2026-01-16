DAX 25.014 -1,1%ESt50 5.944 -1,4%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.847 -1,0%Euro 1,1635 +0,4%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.668 +1,6%
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- US-Börsen im Feiertag -- Bitcoin, D-Wave, adidas, Nordex, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Top News
NewtekOne Inc.: Insiderkäufe seit Dezember summieren sich auf 145.512 USD! NewtekOne Inc.: Insiderkäufe seit Dezember summieren sich auf 145.512 USD!
DAX wegen Zollsorgen zeitweise unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen DAX wegen Zollsorgen zeitweise unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Bechtle Aktie

43,38 EUR -1,44 EUR -3,21 %
STU
Marktkap. 5,66 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870

ISIN DE0005158703

Symbol BHTLF

Jefferies & Company Inc.

Bechtle Buy

14:46 Uhr
Bechtle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" belassen. Das laufende Jahr habe begonnen, wie 2025 geendet habe: Unsicherheiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz überschatteten die Softwarebranche, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Dennoch sehe er nur begrenzte Gewinnrisiken für die Unternehmen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,08 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

14:46 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Bechtle Buy UBS AG
17.11.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

