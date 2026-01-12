DAX 25.405 +0,6%ESt50 6.016 +0,3%MSCI World 4.527 +0,1%Top 10 Crypto 12,13 -0,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.746 +0,8%Euro 1,1662 -0,1%Öl 64,33 +0,1%Gold 4.578 -0,4%
Top News
US-Berichtssaison startet: DAX mit neuem Allzeithoch erwartet - kleine Gewinne voraus? US-Berichtssaison startet: DAX mit neuem Allzeithoch erwartet - kleine Gewinne voraus?
Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
Bechtle Aktie

Marktkap. 5,47 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
Jefferies & Company Inc.

Bechtle Buy

08:01 Uhr
Bechtle Buy
Bechtle AG
43,32 EUR -0,02 EUR -0,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bechtle von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,38 €		 Abst. Kursziel*:
19,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,04%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

