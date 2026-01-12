DAX25.359 -0,2%Est506.011 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.939 +1,0%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,68 +0,6%Gold4.584 -0,3%
DAX schwächelt -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Analystenkommentar

BMW-Aktie verliert: UBS streicht Kaufempfehlung wegen China-Sorgen

13.01.26 11:04 Uhr
BMW-Aktie im Rückwärtsgang: UBS stuft BMW herab | finanzen.net

Die Aktien von BMW haben am Dienstag unter einem negativen Analystenkommentar gelitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
89,72 EUR -1,00 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In einem allgemein schwächeren Branchenumfeld gaben die BMW-Papiere von um bis zu zwei Prozent auf 88,66 Euro nach, wodurch sie ein Tief seit Anfang Dezember erreichten und zeitweise unter die 50-Tage-Linie rutschten. Diese konnten sie allerdings wieder einholen. Der Abschlag schrumpfte via XETRA zuletzt auf 1,06 Prozent bei 89,52 Euro.

Die UBS gab am Dienstag ihre bisherige Kaufempfehlung für den Autobauer auf. Analyst Patrick Hummel begründete die Abstufung auf "Hold" mit einer im Vergleich zur eigenen Vergangenheit relativ hohen Bewertung der Aktien. Er erwähnte dabei auch, dass die Gewinnrisiken wegen der anhaltenden Schwäche in China nicht unerheblich seien. Die Marktdaten in China hätten sich insgesamt zuletzt nämlich verschlechtert.

mehr Analysen