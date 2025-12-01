AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,94 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Fortgesetzte Angebotsengpässe nährten einen robusten Ausblick für die Kurzstrecke, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Ausblick zu europäischen Fluggesellschaften. Taktisch spreche in diesem Umfeld einiges für Easyjet im Vergleich zu Ryanair, nach der vergleichsweise schlechten Kursentwicklung von Easyjet./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
10,87 €
|Abst. Kursziel*:
5,80%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
10,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,16%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|09:21
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|09:21
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.25
|AIR France-KLM Buy
|UBS AG
|06.03.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|06.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|AIR France-KLM Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09:21
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research