AIR France-KLM Aktie

WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

Bernstein Research

14:51 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Alex Irving hob in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die dank der anhaltenden Angebotsknappheit nach wie vor positiven Aussichten für Fluggesellschaften auf Langstrecken im Jahr 2026 hervor. Er glaubt zudem, dass sich eine Premium-Strategie in der Branche weiterhin auszahlen wird. IAG und Air France-KLM seien vor diesem Hintergrund interessant./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
10,39 €		 Abst. Kursziel*:
10,74%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
10,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,47%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

14:51 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 AIR France-KLM Neutral UBS AG
08.12.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
01.12.25 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

TraderFox Stocks in Action: ASML, Adyen, LVMH, LEG Immobilien und Air-FranceKLM.
TraderFox Air France-KLM: JPMorgan sieht bessere Bedingungen im Langstreckenbereich und Margenpotenzial!
finanzen.net Analysten sehen für AIR France-KLM-Aktie Luft nach oben
dpa-afx Air France-KLM-Aktie unbewegt: Frankreichs Airline will bei portugiesischer Airline TAP einsteigen
finanzen.net AIR France-KLM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
dpa-afx IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck
dpa-afx Air France-KLM-Aktie sackt ab: Streiks und Ticketsteuer verhindern Gewinnanstieg
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Financial Times Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost
RTE.ie Air France-KLM to take majority stake in SAS
Financial Times Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Air France-KLM (AFLYY) Is Still a Bargain Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Air France-KLM (AFLYY) This Year?
