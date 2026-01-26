DAX24.881 -0,2%Est505.963 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -0,2%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.064 -0,4%Euro1,1868 -0,1%Öl65,34 -0,5%Gold5.087 +1,5%
Gold & Co. im Fokus

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

27.01.26 10:13 Uhr
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.195,11 USD 49,49 USD 1,57%
News
Baumwolle
0,63 USD USD 0,22%
News
Bleipreis
2.008,85 USD 17,20 USD 0,86%
News
Dieselpreis Benzin
1,70 EUR -0,00 EUR -0,24%
News
EEX Strompreis Phelix DE
89,50 EUR -2,30 EUR -2,51%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
6,61 USD -0,19 USD -2,78%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.086,90 USD 75,99 USD 1,52%
News
Haferpreis
3,00 USD USD 0,08%
News
Heizölpreis
66,84 USD -1,06 USD -1,56%
News
Holzpreis
599,00 USD 4,00 USD 0,67%
News
Kaffeepreis
3,60 USD 0,04 USD 1,16%
News
Kakaopreis
3.067,00 GBP 65,00 GBP 2,17%
News
Kohlepreis
98,10 USD -0,90 USD -0,91%
News
Kupferpreis
13.194,85 USD 274,50 USD 2,12%
News
Lebendrindpreis
2,36 USD 0,01 USD 0,48%
News
Mageres Schwein Preis
0,88 USD USD -0,06%
News
Maispreis
4,28 USD USD -0,06%
News
Mastrindpreis
3,67 USD 0,02 USD 0,52%
News
Milchpreis
14,73 USD 0,01 USD 0,07%
News
Naphthapreis (European)
517,93 USD -0,81 USD -0,16%
News
Nickelpreis
18.500,00 USD -129,00 USD -0,69%
News
Ölpreis (Brent)
65,35 USD -0,34 USD -0,52%
News
Ölpreis (WTI)
60,63 USD USD
News
Orangensaftpreis
2,19 USD 0,02 USD 0,80%
News
Palladiumpreis
2.033,00 USD -120,50 USD -5,60%
News
Palmölpreis
4.172,00 MYR 51,00 MYR 1,24%
News
Platinpreis
2.718,00 USD -174,00 USD -6,02%
News
Rapspreis
482,00 EUR -0,25 EUR -0,05%
News
Reispreis
10,93 USD -0,01 USD -0,09%
News
Silberpreis
112,85 USD 8,92 USD 8,58%
News
Sojabohnenmehlpreis
293,30 USD -1,00 USD -0,34%
News
Sojabohnenölpreis
0,54 USD USD 0,46%
News
Sojabohnenpreis
10,62 USD 0,01 USD 0,05%
News
Super Benzin
1,74 EUR -0,01 EUR -0,29%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
188,88 EUR -0,13 EUR -0,07%
News
Zinkpreis
3.328,65 USD 107,75 USD 3,35%
News
Zinnpreis
55.003,50 USD 463,50 USD 0,85%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,14%
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 1,43 Prozent auf 5.082,38 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 5.010,91 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 7,35 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 10:10 Uhr auf 111,57 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 103,93 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.892,00 US-Dollar) geht es um -6,00 Prozent auf 2.718,50 US-Dollar nach unten.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -6,15 Prozent auf 2.021,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 2.153,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,56 Prozent auf 65,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 65,59 US-Dollar.

Indes gibt der Ölpreis (WTI) nach. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 60,63 US-Dollar am Vortag auf 60,31 US-Dollar nach unten (--0,53 Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Baumwolle um 0,13 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,63 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,28 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,06 Prozent.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,05 Prozent auf 10,61 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 10,62 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,34 Prozent auf 293,30 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 294,30 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,30 Prozent auf 0,54 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,54 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Weizenpreis nach. Für den Weizenpreis geht es nach 189,00 Euro am Vortag auf 188,88 Euro nach unten (--0,07 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 10:01 Uhr notiert der Zuckerpreis -0,20 Prozent niedriger bei 0,15 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,78 Prozent auf 6,61 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 6,80 US-Dollar.

Währenddessen legt der Milchpreis um 0,07 Prozent auf 14,73 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 14,72 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -1,95 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf 66,57 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 67,89 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 09:34 Uhr steht ein Minus von -1,01 Prozent auf 98,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 98,70 US-Dollar.

