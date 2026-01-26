Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Gold & Co. im Fokus

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 1,43 Prozent auf 5.082,38 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 5.010,91 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 7,35 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 10:10 Uhr auf 111,57 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 103,93 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.892,00 US-Dollar) geht es um -6,00 Prozent auf 2.718,50 US-Dollar nach unten.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -6,15 Prozent auf 2.021,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 2.153,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,56 Prozent auf 65,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 65,59 US-Dollar.

Indes gibt der Ölpreis (WTI) nach. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 60,63 US-Dollar am Vortag auf 60,31 US-Dollar nach unten (--0,53 Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Baumwolle um 0,13 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,63 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,28 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,06 Prozent.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,05 Prozent auf 10,61 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 10,62 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,34 Prozent auf 293,30 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 294,30 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,30 Prozent auf 0,54 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,54 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Weizenpreis nach. Für den Weizenpreis geht es nach 189,00 Euro am Vortag auf 188,88 Euro nach unten (--0,07 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 10:01 Uhr notiert der Zuckerpreis -0,20 Prozent niedriger bei 0,15 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,78 Prozent auf 6,61 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 6,80 US-Dollar.

Währenddessen legt der Milchpreis um 0,07 Prozent auf 14,73 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 14,72 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -1,95 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf 66,57 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 67,89 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 09:34 Uhr steht ein Minus von -1,01 Prozent auf 98,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 98,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net