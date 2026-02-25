DAX 25.282 +0,4%ESt50 6.159 -0,2%MSCI World 4.562 -0,4%Top 10 Crypto 8,5620 -1,9%Nas 22.867 -1,2%Bitcoin 57.095 -0,7%Euro 1,1796 -0,2%Öl 72,28 +1,9%Gold 5.181 +0,3%
Marktkap. 101,77 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK im Nachgang einer Virologenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Die Neubewertung des Pharmakonzerns seit seiner Wiederaufnahme der Beobachtung 2025 sei beeindruckend, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde aber noch immer mit einem 20-prozentigen Abschlag zu anderen Branchenwerten gehandelt - wohl auch wegen mangelhafter Perspektiven der Tochter ViiV im HIV-Bereich. Er geht davon aus, dass sich die Aussichten hier im Jahresverlauf bessern./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Buy

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
24,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,68 £		 Abst. Kursziel*:
13,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

