GSK Aktie
Marktkap. 101,77 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK im Nachgang einer Virologenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Die Neubewertung des Pharmakonzerns seit seiner Wiederaufnahme der Beobachtung 2025 sei beeindruckend, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde aber noch immer mit einem 20-prozentigen Abschlag zu anderen Branchenwerten gehandelt - wohl auch wegen mangelhafter Perspektiven der Tochter ViiV im HIV-Bereich. Er geht davon aus, dass sich die Aussichten hier im Jahresverlauf bessern./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: GSK Buy
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
24,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,68 £
|Abst. Kursziel*:
13,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|16:26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:11
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
