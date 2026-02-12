DAX 24.840 -0,1%ESt50 5.976 -0,6%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.464 +1,3%Euro 1,1860 -0,1%Öl 67,14 -0,6%Gold 4.972 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberg Materials 604700 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX stabil -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Kommt eine neue Shield-TV-Generation? NVIDIA-Aktie im Blick: Kommt eine neue Shield-TV-Generation?
BorgWarner: Die pragmatische Wette auf die Mobilität der Zukunft BorgWarner: Die pragmatische Wette auf die Mobilität der Zukunft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
24,80 EUR +0,04 EUR +0,16 %
STU
22,45 CHF -0,66 CHF -2,86 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 99,58 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

Jefferies & Company Inc.

GSK Buy

11:11 Uhr
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
24,80 EUR 0,04 EUR 0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2100 auf 2450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Pharmakonzerns habe zuletzt kräftig zugelegt, notiere aber immer noch rund 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, schrieb Michael Leuchten in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Aussichten sollten sich in diesem Jahr verbessern, sodass sich der Abschlag weiter verringern dürfte./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Buy

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
24,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,59 £		 Abst. Kursziel*:
13,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

11:11 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
04.02.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 liegt am Donnerstagmittag im Plus
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Dienstagmittag
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt
finanzen.net FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren abgeworfen
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen