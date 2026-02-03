GSK Aktie
Marktkap. 90,08 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2100 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten hätten im vierten Quartal 2025 bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Der Ausblick zeuge allerdings von starkem Währungsgegenwind./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: GSK Buy
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
21,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,51 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|10:11
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|10:11
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
