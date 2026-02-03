Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2100 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten hätten im vierten Quartal 2025 bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Der Ausblick zeuge allerdings von starkem Währungsgegenwind./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

