Heute im Fokus
DAX rutscht tiefer ab -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Nintendo-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordzahlen bei Switch 2 reichen Anlegern nicht aus Nintendo-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordzahlen bei Switch 2 reichen Anlegern nicht aus
Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5.000 Dollar Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5.000 Dollar
GSK Aktie

GSK Aktien-Sparplan
23,24 EUR +0,78 EUR +3,47 %
STU
21,23 CHF +0,77 CHF +3,75 %
BRX
Marktkap. 90,08 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
Jefferies & Company Inc.

GSK Buy

10:11 Uhr
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
23,24 EUR 0,78 EUR 3,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2100 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten hätten im vierten Quartal 2025 bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Der Ausblick zeuge allerdings von starkem Währungsgegenwind./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: GSK Buy

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
21,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,51 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

10:11 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
22.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 GSK Neutral UBS AG
20.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

dpa-afx Starke Zahlen GSK-Aktie höher: Pharmakonzern schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt GSK-Aktie höher: Pharmakonzern schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Ausblick: GSK legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Analysten sehen für GSK-Aktie schwarz
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in Grün
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain
