GSK Aktie
Marktkap. 101,24 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach monatlichen Absatzdaten für Medikamente mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Der Umsatz mit dem Mittel Ojjaara gegen krankheitsbedingte Blutarmut sei zuletzt um 8 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vormonat, schrieb Zain Ebrahim am Montag. Beim Mittel Apretude, eine Prophylaxe gegen HIV-Ansteckung, sei der Umsatz dagegen im selben Zeitraum um 5 Prozent gestiegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
21,81 £
|Abst. Kursziel*:
-22,05%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
