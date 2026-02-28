DAX 24.694 -2,3%ESt50 5.995 -2,3%MSCI World 4.530 -0,6%Top 10 Crypto 8,5905 +1,1%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.383 +0,9%Euro 1,1704 -0,6%Öl 79,42 +9,5%Gold 5.392 +2,2%
GSK Aktie

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

13:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach monatlichen Absatzdaten für Medikamente mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Der Umsatz mit dem Mittel Ojjaara gegen krankheitsbedingte Blutarmut sei zuletzt um 8 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vormonat, schrieb Zain Ebrahim am Montag. Beim Mittel Apretude, eine Prophylaxe gegen HIV-Ansteckung, sei der Umsatz dagegen im selben Zeitraum um 5 Prozent gestiegen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,81 £		 Abst. Kursziel*:
-22,05%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

