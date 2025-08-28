DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,47 -2,7%Dow45.525 -0,3%Nas21.450 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1696 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.446 +0,8%
Millionen-Volumen

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

28.08.25 20:34 Uhr
QIAGEN-Aktie büßte aber ein: QIAGEN hat Wandelanleihen ausgegeben | finanzen.net

Der Diagnostikkonzern QIAGEN hat erfolgreich eine Wandelschuldverschreibung bei institutionellen Investoren platziert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
39,80 EUR -0,50 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere im Gesamtvolumen von 750 Millionen US-Dollar (646 Mio Euro) haben eine Laufzeit von sieben Jahren und eine jährliche Verzinsung von 2,0 Prozent, wie das DAX-Unternehmen am frühen Donnerstagabend mitteilte. Das Geld soll für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der Refinanzierung von Schulden verwendet werden.

Wer­bung

Inhaber können die Papiere in bis zu 11,2 Millionen QIAGEN-Aktien wandeln - dies entspreche etwa 5,1 Prozent des derzeit ausstehenden Aktienkapitals, hatte es zuvor geheißen. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einem Aufschlag von 40 Prozent des Referenzaktienkurses festgesetzt, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an der New York Stock Exchange am 28. August 2025 entsprecht.

Via XETRA ging es am Donnerstag für die QIAGEN-Aktie um 4,24 Prozent abwärts auf 39,65 Euro.

/tav/mis

VENLO (dpa-AFX)

Bildquellen: QIAGEN, Dennis Diatel / Shutterstock.com

