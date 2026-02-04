QIAGEN Aktie
Marktkap. 9,09 Mrd. EURKGV 119,69 Div. Rendite 0,00%
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Umsatz und Ergebnis des vierten Quartals hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Tycho Peterson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Im laufenden Jahr hänge viel vom zweiten Halbjahr ab./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 22:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 22:28 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: QIAGEN Buy
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tycho Peterson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
