DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.502 -0,1%Top 10 Crypto 9,2735 -5,1%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.353 -2,7%Euro 1,1797 -0,1%Öl 68,29 -1,0%Gold 4.928 -0,7%
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Gewinn von QUALCOMM enttäuscht -- SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben
Fluence Energy-Aktie bricht ein: Siemens-Tochter fährt trotz Umsatzsprung weiter Verluste ein
QIAGEN Aktie

43,67 EUR +0,02 EUR +0,03 %
STU
50,70 USD -0,99 USD -1,92 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 9,09 Mrd. EUR

KGV 119,69 Div. Rendite 0,00%
WKN A41HBE

ISIN NL0015002SN0

Symbol QGEN

Jefferies & Company Inc.

QIAGEN Buy

08:26 Uhr
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
QIAGEN N.V.
43,67 EUR 0,02 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Umsatz und Ergebnis des vierten Quartals hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Tycho Peterson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Im laufenden Jahr hänge viel vom zweiten Halbjahr ab./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 22:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 22:28 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: QIAGEN Buy

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tycho Peterson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

08:26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
21.01.26 QIAGEN Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

dpa-afx Zahlenvorlage QIAGEN-Aktie: Gewinn über Erwartungen - Prognose bestätigt QIAGEN-Aktie: Gewinn über Erwartungen - Prognose bestätigt
finanzen.net QIAGEN Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von QIAGEN
finanzen.net QIAGEN Aktie News: QIAGEN tendiert am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net QIAGEN Aktie News: QIAGEN stabilisiert sich am Vormittag
finanzen.net Ausblick: QIAGEN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Börse Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im DAX
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich im Aufwind
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus
Zacks Qiagen (QGEN) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Qiagen (QGEN) Up 6.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Zacks Qiagen (QGEN) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
Zacks Why Qiagen (QGEN) is a Top Value Stock for the Long-Term
MotleyFool Qiagen (QGEN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Qiagen (QGEN) Q3 Earnings
Zacks Qiagen (QGEN) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
EQS Group EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN announces CEO transition plan
