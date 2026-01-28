NACHBÖRSE/XDAX -0,03% auf 24.597 Pkt - Elmos gesucht
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--In einem lebhaften Nachbörsengeschäft mit deutschen Aktien sind laut einem Händler von Lang & Schwarz Elmos Semiconductor am Mittwochabend gesucht gewesen. Die Titel wurden 1,5 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen hatte am Abend eine Erhöhung der Ausschüttungen angekündigt. Neben einem Aktienrückkauf von 10 Millionen Euro wurde die Dividende auf 1,50 (Vorjahr 1,00) Euro je Aktie für 2025 erhöht. "So etwas kommt immer gut an", sagte der Händler.
Mit den Geschäftszahlen von Qiagen, die kurz nach 22.00 Uhr veröffentlicht worden sind, wussten Anleger nichts anzufangen. Denn es gab praktisch keinen Umsatz, folglich bewegte sich der Kurs auch nicht. "Die Zahlen lesen sich nicht schlecht, fallen aber auch nicht spektakulär aus", urteilte der Marktteilnehmer.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.597 24.603 -0,03%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 04, 2026 16:36 ET (21:36 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Elmos Semiconductor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Elmos Semiconductor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent