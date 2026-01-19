Elmos Semiconductor Aktie
Marktkap. 1,84 Mrd. EURKGV 9,05 Div. Rendite 1,47%
WKN 567710
ISIN DE0005677108
Symbol ELTTF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Elmos von 102 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Kleinere Branchenvertreter wie Elmos und PVA Tepla seien gut positioniert, um von den besseren Investitionsaussichten in der Waferproduktion oder der Nachfrage aus dem Autosektor, die ihren Tiefpunkt erreicht haben dürfte, zu profitieren. PVA Tepla sei hier wegen der Auftragsstärke und der attraktiven Bewertung ihr bevorzugter Titel. Elmos habe schon einen guten Lauf hinter sich, werde aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt./gl/edh
|Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
117,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
107,20 €
|Abst. Kursziel*:
9,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
107,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,94%
|
Analyst Name:
Tammy Qiu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|10:36
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
