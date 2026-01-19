DAX 24.880 +0,1%ESt50 5.947 -0,2%MSCI World 4.502 +0,1%Top 10 Crypto 11,83 -1,3%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.792 -0,4%Euro 1,1741 -0,1%Öl 64,63 +0,4%Gold 4.919 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba im Fokus
Top News
Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ProSiebenSat.1-Aktien steigen an 5-Euro-Hürde ProSiebenSat.1-Aktien steigen an 5-Euro-Hürde
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Elmos Semiconductor Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
107,40 EUR +1,20 EUR +1,13 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,84 Mrd. EUR

KGV 9,05 Div. Rendite 1,47%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 567710

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005677108

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ELTTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Elmos Semiconductor Buy

10:36 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
Elmos Semiconductor
107,40 EUR 1,20 EUR 1,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Elmos von 102 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Kleinere Branchenvertreter wie Elmos und PVA Tepla seien gut positioniert, um von den besseren Investitionsaussichten in der Waferproduktion oder der Nachfrage aus dem Autosektor, die ihren Tiefpunkt erreicht haben dürfte, zu profitieren. PVA Tepla sei hier wegen der Auftragsstärke und der attraktiven Bewertung ihr bevorzugter Titel. Elmos habe schon einen guten Lauf hinter sich, werde aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
107,20 €		 Abst. Kursziel*:
9,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
107,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,94%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Elmos Semiconductor

10:36 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.11.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

finanzen.net TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elmos Semiconductor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX
finanzen.net Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: TecDAX fällt am Mittwochnachmittag
finanzen.net TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE receives B score and thus achieves Management Level in CDP sustainability rating
EQS Group EQS-AFR: Elmos Semiconductor SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Elmos Semiconductor SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, sell
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE opens new development site in Brno, Czechia, and strengthens global R&D network for innovative future projects
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE at CES in Las Vegas: Intelligent semiconductor solutions for the mobility of the future
EQS Group EQS-News: Elmos Semiconductor SE awarded Prime Status in the ISS ESG sustainability rating
EQS Group Elmos Semiconductor SE: 2 billion Elmos ultrasonic ICs shipped – global market leader sets new milestone
RSS Feed
Elmos Semiconductor zu myNews hinzufügen