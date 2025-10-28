Elmos Semiconductor Aktie
Marktkap. 1,4 Mrd. EURKGV 9,05 Div. Rendite 1,47%
WKN 567710
ISIN DE0005677108
Symbol ELTTF
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Elmos mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller dürfte für die am 4. November anstehenden Quartalszahlen nur vorsichtig optimistisch sein, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. Zwar habe die laufende Quartalsberichtssaison bisher weitere Hinweise geliefert, dass die Auto-Endmärkte die Talsohle hinter sich hätte, und die Halbleiterhersteller beobachteten eine generelle Rückkehr der Nachfrage. Allerdings hielten die Unsicherheiten an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
102,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,30 €
|Abst. Kursziel*:
22,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
82,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,39%
|
Analyst Name:
Amelie Dueckelmann-Dublany
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Elmos Semiconductor
|08:11
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
