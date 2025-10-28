DAX 24.164 +0,2%ESt50 5.701 -0,1%MSCI World 4.418 -0,2%Top 10 Crypto 15,16 -1,4%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 95.482 +0,7%Euro 1,1611 +0,1%Öl 64,41 -0,8%Gold 3.970 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T PayPal A14R7U SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas höher -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Meta-Aktie sackt ab: Gewinneinbruch durch Änderungen in der Buchhaltung Meta-Aktie sackt ab: Gewinneinbruch durch Änderungen in der Buchhaltung
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Elmos Semiconductor Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
82,00 EUR -0,50 EUR -0,61 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,4 Mrd. EUR

KGV 9,05 Div. Rendite 1,47%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 567710

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005677108

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ELTTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Elmos Semiconductor Buy

08:11 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
Elmos Semiconductor
82,00 EUR -0,50 EUR -0,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Elmos mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller dürfte für die am 4. November anstehenden Quartalszahlen nur vorsichtig optimistisch sein, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. Zwar habe die laufende Quartalsberichtssaison bisher weitere Hinweise geliefert, dass die Auto-Endmärkte die Talsohle hinter sich hätte, und die Halbleiterhersteller beobachteten eine generelle Rückkehr der Nachfrage. Allerdings hielten die Unsicherheiten an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
83,30 €		 Abst. Kursziel*:
22,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
82,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,39%
Analyst Name:
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Elmos Semiconductor

08:11 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
23.09.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück
finanzen.net TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX letztendlich im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Minus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter
EQS Group Elmos Semiconductor SE acquires minority shares in DMOS GmbH in Dresden, Germany
EQS Group EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Disposal of shares to settle tax liabilities as part of share-based Management Board remuneration.
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, sell
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Disposal of shares to settle tax liabilities as part of share-based Management Board remuneration.
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Allocation of 5,500 shares as part of management board remuneration (own shares of the issuer). This is a share-based remuneration with an ...
EQS Group EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Allocation of 16,500 shares as part of management board remuneration (own shares of the issuer). This is a share-based remuneration with an ...
RSS Feed
Elmos Semiconductor zu myNews hinzufügen