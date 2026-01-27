DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.992 -4,7%Euro1,1806 -0,1%Öl68,77 +1,4%Gold4.964 +0,4%
Qiagen übertrifft Markterwartungen im vierten Quartal

04.02.26 22:11 Uhr
DOW JONES--Qiagen hat im Schlussquartal 2025 den Umsatz gesteigert, der operative Gewinn ging gegenüber dem Vorjahr zurück. 2026 rechnet Qiagen mit weiterem Wachstum. Der Diagnostikspezialist und Labordienstleister meldete für die Monate Oktober bis Dezember einen bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von 0,62 Dollar, verglichen mit einem Zielwert von mindestens 0,60 Dollar und einem Vorjahreswert von 0,61 Dollar. Der Umsatz stieg vergleichbar - also bereinigt um Währungseffekte - auf 540 Millionen Dollar und damit um 1 Prozent. Die Prognose hatte eine stabile Entwicklung in Aussicht gestellt. Analysten hatten nach einem Konsens mit 530 Millionen Dollar Umsatz und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 0,59 Dollar gerechnet. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Qiagen mit einem Umsatzzuwachs von mindestens 5 Prozent (CER).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 16:10 ET (21:10 GMT)

