DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 -6,0%Nas22.787 -2,0%Bitcoin61.533 -3,9%Euro1,1812 -0,1%Öl67,87 +0,1%Gold4.929 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie nach starkem Vortag im Rückwärtsgang: Ein Warnsignal für Anleger? DroneShield-Aktie nach starkem Vortag im Rückwärtsgang: Ein Warnsignal für Anleger?
Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Aktien Schweiz enteilen europäischen Börsen mit Rekordständen

04.02.26 17:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EFG International AG
19,42 CHF -0,48 CHF -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
75,60 CHF -6,50 CHF -7,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
118,70 CHF 1,82 CHF 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
360,60 CHF 8,10 CHF 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
661,50 CHF 25,00 CHF 3,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
34,78 CHF -2,32 CHF -6,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
484,90 CHF -10,70 CHF -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
575,60 CHF 19,20 CHF 3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Mittwoch den übrigen europäischen Börsen davongelaufen und hat im Verlauf ein Allzeithoch markiert. Kursgewinne der defensiven Schwergewichte Nestle (+2,6%), Roche (+2,3%) und Novartis (+1,6%) trieben den Markt nach oben. Auch andere defensive Werte wie Sisscom (+3,9%) waren gesucht. Händler interpretierten den Run in die defensiven Werte als Ausdruck der Verunsicherung an den europäischen Börsen - insbesondere im KI-Sektor, nachdem das Unternehmen Anthropic mit einer neuen KI-Lösung Wettbewerbssorgen im Software-Bereich geschürt hatte.

Wer­bung

Der SMI gewann 1 Prozent auf 13.508 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 35,28 (Vortag: 20,36) Millionen Aktien. Die Geschäftszahlen von Novartis lösten keine Euphorie aus - die Kursgewinne seien eher eine Sektorgeschichte, hieß es mit Blick auf starke Umsatzprognosen des US-Pharmaunternehmens Eli Lilly. Das schweizerische Unternehmen war im erwarteten Rahmen durch das Jahr 2025 gekommen, die einzelnen Kennziffern pendelten um die Konsenserwartungen. Der Ausblick sei "konservativ und nur qualitativ" gegeben worden, wie Marktteilnehmer urteilten.

Die Aktien der UBS sanken deutlich um 6,3 Prozent, nachdem die Bank für das vergangene Quartal Geldabflüsse in ihrem US-Vermögensverwaltungsgeschäft gemeldet hatte. Zudem erklärten Führungskräfte, dass der Gegenwind in der ersten Jahreshälfte anhalten werde. Die Ergebnisse für das vierte Quartal enthielten zwar einige Lichtblicke. Aber diese seien nicht genug, urteilten die Analysten Antonio Reale und Rohan Datta von Bank of America. Die Bank habe die Konsenserwartungen aber übertroffen.

Holcim gaben 7,9 Prozent ab. Ein Bericht, wonach die Europäische Kommission ihr Emissionshandelssystem abschwächen werde, belastete. Die EU werde die Ausgabe kostenloser CO2-Zertifikate für die Industrie über eine vereinbarte Frist hinaus verlängern, berichtete das Handelsblatt. Holcim habe sich aggressiv auf die Dekarbonisierung und "grünen Beton" konzentriert, merkte JP Morgan an. Die berichteten Verzögerungen verlangsamten den Anstieg der CO2-Preise und schmälerten den relativen Vorteil für Holcim, hieß es weiter.

Wer­bung

Zurich Insurance (+3,5%) mache mit ihrem verbesserten Angebot über 8,0 Milliarden Pfund für Beazley das bessere Geschäft, urteilte Keefe, Bruyette and Woods. Der britische Spezialversicherer könne ein besseres Ergebnis erzielen. Zurich und Beazley hatten sich auf ein verbessertes Übernahmeangebot geeinigt. Die Schweizer hatten die in London notierte Gruppe seit vergangenem Jahr umworben und hatte Beazley mehrere Angebote unterbreitet, die jedoch alle abgelehnt worden waren. Etwaige Hindernisse für das Zustandekommen des verbesserten Gebots für Beazley sollten gering sein, erläuterte MKI Global Partners.

Nach einer Abstufung durch die UBS verloren EFG International um 2,4 Prozent. Belastet von der Verunsicherung im Technologiesektor verloren VAT 2,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 11:44 ET (16:44 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf EFG International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EFG International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
DatumRatingAnalyst
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
11.12.2012Roche haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Roche neutralCitigroup Corp.
18.10.2012Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst
17.10.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
14.08.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
19.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
12.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
19.04.2007Roche reduzierenIndependent Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche Holding AG (Inhaberaktie) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen