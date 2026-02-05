München holt Messe für Gesundheits-IT aus Berlin

MÜNCHEN (dpa-AFX) - München hat eine bisher in Berlin ansässige Fachmesse für Digitaltechnologie in Gesundheitswesen und Medizin aus der Bundeshauptstadt abgeworben. Die von den Veranstaltern DMEA (Digital Medical Expertise & Applications) getaufte Veranstaltung soll im April nächsten Jahres erstmals in München stattfinden. Die Messegesellschaft der Landeshauptstadt erwartet 800 Aussteller und etwa 20.000 Besucher. Die diesjährige DMEA findet noch in Berlin statt.

Auf der Messe vertreten sind unter anderem auf das Gesundheitswesen spezialisierte IT- und Softwarefirmen sowie Medizintechnikhersteller. Der Bundesverband Gesundheits-IT hofft, dass die Messe in München größer und internationaler wird. Wie in anderen Branchen auch gewinnt die Digitaltechnik im Gesundheitswesen stetig an Bedeutung.

Etliche Messen in Schwierigkeiten

Messen sind in den vergangenen Jahren ein schwieriges Geschäft geworden, insbesondere Verbrauchermessen und Messen für Konsumgüter. Eine Folge der Corona-Pandemie war, dass etliche Unternehmen ihre Vertriebsabteilungen seltener auf Messen schicken.

Schwerpunkt in München sind sogenannte B2B-Messen (business to business), die sich an das Fachpublikum in der jeweiligen Branche richten - zu dieser Kategorie zählt auch die DMEA.

Die Messegesellschaft war mit ihrer Strategie in den vergangenen Jahren erfolgreich, doch ist die allgemeine Entwicklung auch an München nicht spurlos vorübergegangen: So wurde 2025 die auf Frischluftsportarten spezialisierte Messe Outdoor by Ispo wegen mangelnden Interesses abgesagt. Die unter Aussteller- und Besucherrückgängen leidende Sportartikelmesse Ispo wird künftig als Gemeinschaftsunternehmen mit einem niederländischen Partner in Amsterdam stattfinden, nicht mehr in München./cho/DP/jha