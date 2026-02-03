DAX24.677 -0,4%Est505.993 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -4,0%Nas23.062 -0,8%Bitcoin62.771 -1,9%Euro1,1808 -0,1%Öl67,38 -0,7%Gold4.936 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Infineon 623100 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Top News
Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat in den USA schlägt Alarm - Bürokratie bremst nationale Reserve Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat in den USA schlägt Alarm - Bürokratie bremst nationale Reserve
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

ROUNDUP 2: UBS überrascht mit Milliardengewinn im Schlussquartal

04.02.26 16:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
35,28 CHF -1,82 CHF -4,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Kurs aktualisiert, Aspekt und Aussage ergänzt)

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat im Schlussquartal 2025 inmitten der Diskussion um ihr Kapitalpolster überraschend einen Milliardengewinn erzielt. Unter dem Strich verdiente sie im vierten Quartal rund 1,2 Milliarden US-Dollar und damit gut eineinhalb Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum und deutlich mehr als von Analysten erwartet. Bei der Integration der einstigen Rivalin Credit Suisse ist das Institut in den Endspurt gestartet. Allerdings kauft die Bank zunächst nicht so viele Aktien zurück wie ursprünglich geplant.

Wer­bung

An der Börse lösten die Neuigkeiten zunächst kaum Bewegung aus. Dann aber setzte eine Abwärtsbewegung ein, zuletzt verlor die UBS-Aktie als einer der schwächsten Werte im SMI fast fünf Prozent. Händler verwiesen auf Sorgen über den Abfluss amerikanischer Anlagegelder. Finanzchef Todd Tuckner zufolge ist in der ersten Jahreshälfte hier mit mehr Gegenwind zu rechnen. Bereits im vierten Quartal hatte es mit minus 14,1 Milliarden US-Dollar den dritten Rückgang in Folge gegeben.

Vor Steuern verdiente die UBS im Schlussquartal mit 1,7 Milliarden Dollar gut 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Ohne die Kosten für die Integration der Credit Suisse hätte der Vorsteuergewinn den Angaben zufolge sogar fast 2,9 Milliarden Dollar gelegen.

So steigerte die UBS ihre Erträge um 4 Prozent auf 12,15 Milliarden Dollar, während der Aufwand um ein Prozent auf 10,3 Milliarden sank. Dabei zehrten die Kosten 84,7 Prozent der Erträge auf. Rechnet man die Sonderkosten für die Integration heraus, lag die bereinigte Quote bei 75,2 Prozent.

Wer­bung

Im Gesamtjahr verdiente die UBS 7,8 Milliarden Dollar und damit 53 Prozent mehr als im Vorjahr. Die UBS-Aktionäre sollen je Anteilsschein eine Dividende von 1,10 Dollar erhalten, eine Steigerung um 20 Cent. Für 2026 soll die Dividende um einen mittleren Zehnprozentsatz steigen.

Außerdem will die Bank im laufenden Jahr zunächst lediglich Aktien im Wert von drei Milliarden Dollar zurückkaufen. Später soll die Summe noch steigen. Den endgültigen Umfang will die Bank jedoch von den endgültigen Kapitalregeln in der Schweiz sowie der Erreichung der Finanzziele abhängig machen.

Die UBS hatte ursprünglich in Aussicht gestellt, dass die Aktienrückkäufe 2026 wieder das Niveau von vor der Übernahme der Credit Suisse erreichen sollen. So hatte sie im Jahr 2022 eigene Anteile im Wert von 5,6 Milliarden Dollar erworben. Angesichts der Diskussion über die verschärften Kapitalvorschriften ist die Bank allerdings schon zurückgerudert. Die gesamte Kapitalrückführung aus Aktienrückkäufen und Dividenden soll sich im laufenden Jahr allerdings dem Niveau von 2022 annähern.

Wer­bung

Im laufenden Geschäft legte die Bank allerdings zu - auch in der globalen Vermögensverwaltung. Dort sammelte sie im vierten Quartal netto 8,5 Milliarden Dollar an neuen Kundengeldern ein. Gruppenweit verwaltete die UBS damit per Ende Dezember Vermögen in Höhe von 7,005 Billionen Dollar nach 6,910 Billionen Ende September. Bis auf das Schweiz-Geschäft konnten alle Sparten ihre Vorsteuergewinne deutlich steigern.

Unterdessen kam die UBS mit der Integration der Credit Suisse weiter voran. Den Angaben zufolge wurden 85 Prozent der 1,1 Millionen in der Schweiz verwalteten Konten wurden auf die UBS-Plattformen überführt.

Die kombinierte Bank hat ihre Kosten von 2022 bis Ende 2025 um 10,7 Milliarden gesenkt. Bis Ende 2026 sollen die Einsparungen jetzt 13,5 Milliarden erreichen, eine halbe Milliarde mehr als zuletzt geplant. Allerdings steigen die Kosten der Integration zugleich von 14 auf 15 Milliarden Dollar.

Der große Stellenabbau kommt erst noch, wenn die alten Systeme der Credit Suisse abgeschaltet werden. Ende Dezember zählte die UBS noch 103.177 Vollzeitstellen und damit 1.250 Stellen weniger als Ende September. In der Schweiz rechnet die Bank im Zuge der Integration nach wie vor mit rund 3.000 Entlassungen.

An ihren Zielen für 2026 hält die UBS derweil fest. Zudem peilt sie jetzt mittelfristig wieder eine Rendite auf das harte Kernkapital (RoCET1) von rund 18 Prozent an, nachdem Ermotti dieses Ziel wegen der Kapitaldiskussion zwischenzeitlich ausgesetzt hatte. Dazu soll auch geringere Kosten beitragen. So sollen die Aufwendungen der Bank im 2028 nur noch rund 67 Prozent der Erträge aufzehren./ys/uh/AWP/stw/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf UBS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UBS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
11:41UBS BuyJefferies & Company Inc.
11:26UBS OutperformRBC Capital Markets
09:26UBS UnderweightBarclays Capital
09:01UBS BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:01UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:41UBS BuyJefferies & Company Inc.
11:26UBS OutperformRBC Capital Markets
09:01UBS BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:01UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026UBS BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
07.02.2025UBS HaltenDZ BANK
04.02.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
08.01.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:26UBS UnderweightBarclays Capital
12.01.2026UBS UnderweightBarclays Capital
25.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
07.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
06.10.2025UBS UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen