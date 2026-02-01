DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 -6,0%Nas22.787 -2,0%Bitcoin61.533 -3,9%Euro1,1804 -0,1%Öl67,87 +0,1%Gold4.929 -0,4%
EU-Parlament nimmt Arbeit an US-Handelsabkommen wieder auf

04.02.26 18:21 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--Das EU-Handelsabkommen mit den USA wird wieder in die Spur gebracht. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments vereinbarten, die Arbeit an der Ratifizierung des Handelsabkommens wieder aufzunehmen. Die Arbeit war wegen des Vorstoßes von US-Präsident Donald Trump bezüglich Grönlands im Januar ins Stocken geraten.

Die EU hatte im Juli vergangenen Jahres ein Handelsabkommen mit den USA erzielt - den sogenannten Turnberry-Deal. Die Europäische Kommission arbeitete bereits an der rechtlichen Umsetzung, doch der Handelsausschuss beschloss, die Arbeit auszusetzen, nachdem Trump einigen europäischen Ländern mit Zöllen gedroht hatte, um eine Übernahme Grönlands durch die USA voranzutreiben. Inzwischen hat er die Zoll-Drohungen zurückgenommen.

Der Ausschuss könnte bei seiner nächsten Sitzung am 24. Februar über zwei Gesetzesvorschläge zum Turnberry-Abkommen abstimmen, sagte der Vorsitzende Bernd Lange am Mittwoch. Eine zweite Abstimmung im gesamten Parlament würde danach stattfinden.

"Die Mitglieder des Handelsausschusses sind weiterhin entschlossen, die Arbeit an den beiden Gesetzesvorschlägen zügig voranzutreiben, vorausgesetzt, die USA respektieren die territoriale Integrität und Souveränität der Union und ihrer Mitgliedstaaten und halten die Bedingungen des Turnberry-Deals ein", sagte Lange.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 12:21 ET (17:21 GMT)