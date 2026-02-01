DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 -6,0%Nas22.787 -2,0%Bitcoin61.533 -3,9%Euro1,1812 -0,1%Öl67,87 +0,1%Gold4.929 -0,4%
GNW-News: Berry Swing gibt sein Debüt auf der Fruit Logistica

04.02.26 18:23 Uhr

^Berry Swing wird erstmals auf der Fruit Logistica Berlin 2026 vertreten sein,

der weltweit führenden Fachmesse für den Obst- und Gemüsesektor

Vom 4. bis 6. Februar empfängt Berry Swing im ITALY-Pavillon (Halle 2.2,

Stand A20) das internationale Publikum in einem eigens dafür vorgesehenen

Bereich, um die außergewöhnlichen Nährwerte und Vorteile von Beeren für unser

Wohlbefinden und die Umwelt zu präsentieren.

BERLIN, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die neue Ausgabe der Fruit Logistica

Berlin, die vom 4. bis 6. Februar 2026 stattfindet, wird erstmals das

europäische Projekt Berry Swing präsentieren, eine dreijährige Kommunikations-

und Werbekampagne, die von der Europäischen Union kofinanziert wird und sich den

in Europa angebauten Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren

widmet.

Während des dreitägigen Events wird sich das Projekt zur Förderung von

Beerenobst in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich einem internationalen

Publikum präsentieren und dabei ein innovatives, nachhaltiges Produktionsmodell

vorstellen, das sowohl die Region als auch die Gesundheit der Verbraucher

berücksichtigt - der Kern der Dreijahresstrategie von Berry Swing.

Der Termin findet daher auf der Fruit Logistica Berlin mit Berry Swing und den

am Projekt beteiligten Unternehmen statt: Apofruit, Aposcaligera, Gullino Gruppo

Lagnasco, Mazzoni Frozen und Mediterraneo Group, im ITALY-Pavillon, Halle 2.2,

Stand A20.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SECNewgate Italia

Renato Pagani +39 335 6839561 - renato.pagani@secnewgate.it

(mailto:renato.pagani@secnewgate.it)

Giorgia Rizzi +39 340 0010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it

(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind jedoch

ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die

Ansichten der Europäischen Union oder der European Research Executive Agency

(REA, Europäischen Exekutivagentur für Forschung) wider. Weder die Europäische

Union noch die Bewilligungsstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a773ba33-0896-45cb-b907-

5f4a7e97fa5d

