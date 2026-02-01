GNW-News: Berry Swing gibt sein Debüt auf der Fruit Logistica
^Berry Swing wird erstmals auf der Fruit Logistica Berlin 2026 vertreten sein,
der weltweit führenden Fachmesse für den Obst- und Gemüsesektor
Vom 4. bis 6. Februar empfängt Berry Swing im ITALY-Pavillon (Halle 2.2,
Stand A20) das internationale Publikum in einem eigens dafür vorgesehenen
Bereich, um die außergewöhnlichen Nährwerte und Vorteile von Beeren für unser
Wohlbefinden und die Umwelt zu präsentieren.
BERLIN, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die neue Ausgabe der Fruit Logistica
Berlin, die vom 4. bis 6. Februar 2026 stattfindet, wird erstmals das
europäische Projekt Berry Swing präsentieren, eine dreijährige Kommunikations-
und Werbekampagne, die von der Europäischen Union kofinanziert wird und sich den
in Europa angebauten Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren
widmet.
Während des dreitägigen Events wird sich das Projekt zur Förderung von
Beerenobst in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich einem internationalen
Publikum präsentieren und dabei ein innovatives, nachhaltiges Produktionsmodell
vorstellen, das sowohl die Region als auch die Gesundheit der Verbraucher
berücksichtigt - der Kern der Dreijahresstrategie von Berry Swing.
Der Termin findet daher auf der Fruit Logistica Berlin mit Berry Swing und den
am Projekt beteiligten Unternehmen statt: Apofruit, Aposcaligera, Gullino Gruppo
Lagnasco, Mazzoni Frozen und Mediterraneo Group, im ITALY-Pavillon, Halle 2.2,
Stand A20.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
SECNewgate Italia
Renato Pagani +39 335 6839561 - renato.pagani@secnewgate.it
(mailto:renato.pagani@secnewgate.it)
Giorgia Rizzi +39 340 0010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it
(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)
Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind jedoch
ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die
Ansichten der Europäischen Union oder der European Research Executive Agency
(REA, Europäischen Exekutivagentur für Forschung) wider. Weder die Europäische
Union noch die Bewilligungsstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a773ba33-0896-45cb-b907-
5f4a7e97fa5d
