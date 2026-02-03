UBS Aktie
Marktkap. 126,32 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Buy" belassen. Mit dem Gewinn im vierten Quartal liege die Schweizer Bank 30 Prozent über der Erwartung, vor allem dank eines starken Investmentbankings und einer besseren Vermögensverwaltung als gedacht, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Buy
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,71 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,79 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|11:41
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09:01
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09:01
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:01
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG