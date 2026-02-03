DAX 24.753 -0,1%ESt50 6.005 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.480 +0,7%Euro 1,1814 +0,0%Öl 67,67 -0,2%Gold 5.054 +2,2%
UBS Aktie

Jefferies & Company Inc.

UBS Buy

11:41 Uhr
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Buy" belassen. Mit dem Gewinn im vierten Quartal liege die Schweizer Bank 30 Prozent über der Erwartung, vor allem dank eines starken Investmentbankings und einer besseren Vermögensverwaltung als gedacht, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,71 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,79 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

