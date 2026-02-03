DAX 24.817 +0,2%ESt50 6.008 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.401 +0,6%Euro 1,1833 +0,1%Öl 67,49 -0,5%Gold 5.083 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Infineon-Aktie Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Infineon-Aktie
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UBS Aktie

Kaufen
Verkaufen
UBS Aktien-Sparplan
39,99 EUR -0,28 EUR -0,70 %
STU
47,67 USD -0,10 USD -0,21 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 126,44 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DFH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0244767585

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UBS

Goldman Sachs Group Inc.

UBS Buy

09:01 Uhr
UBS Buy
Aktie in diesem Artikel
UBS
39,99 EUR -0,28 EUR -0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 41,50 Franken auf "Buy" belassen. Der Überschuss des vierten Quartals liege um 30 Prozent über dem Konsens, schrieb Chris Hallam am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 dürfte die Markterwartungen allerdings kaum bewegen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 06:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
41,50 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,47 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,79 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

09:01 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:01 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.01.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu UBS

dpa-afx Trotz Altlasten UBS-Aktie: Großbank verdient mehr als erwartet - Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung UBS-Aktie: Großbank verdient mehr als erwartet - Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung
finanzen.net Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net SMI aktuell: SMI sackt schlussendlich ab
finanzen.net Börse Zürich: SLI letztendlich im Minus
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt zum Handelsende nach
dpa-afx US-Senatoren werfen Schweizer Banken fehlende Aufklärung vor
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Nachmittag in Rot
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer
finanzen.net Verluste in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags schwächer
Business Times UBS posts higher profit, signals US$3 billion buyback with upside
Financial Times UBS profits rise on cost savings from Credit Suisse takeover
Benzinga An Overview of UBS Gr&#39;s Earnings
New York Times Investigation Finds Credit Suisse Had Wider Nazi Ties Than Previously Known
Zacks UBS Group AG to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
Benzinga UBS Eyes Crypto Trading, Dogecoin ETF Goes Live And More: Weekend Crypto Roundup
NewsBTC Crypto Meets Private Banking: UBS Weighs New Offering
Cointelegraph UBS weighing crypto trading for private banking clients: Report
RSS Feed
UBS zu myNews hinzufügen