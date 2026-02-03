Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 41,50 Franken auf "Buy" belassen. Der Überschuss des vierten Quartals liege um 30 Prozent über dem Konsens, schrieb Chris Hallam am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 dürfte die Markterwartungen allerdings kaum bewegen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 06:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

