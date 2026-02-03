UBS Aktie
Marktkap. 126,44 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 41,50 Franken auf "Buy" belassen. Der Überschuss des vierten Quartals liege um 30 Prozent über dem Konsens, schrieb Chris Hallam am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 dürfte die Markterwartungen allerdings kaum bewegen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: UBS Buy
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
41,50 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,47 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,79 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|09:01
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
