JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteuert sich am Mittag

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 19,24 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 19,24 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,36 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 16.429 Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 22,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,349 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 25,16 EUR angegeben.

Am 12.11.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254,81 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 274,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 01.04.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,25 EUR fest.

