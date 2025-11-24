JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 19,04 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 11:48 Uhr 2,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,19 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,01 EUR. Bisher wurden heute 39.679 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 29,73 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Abschläge von 24,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,349 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 25,16 EUR.

Am 12.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,11 Prozent zurück. Hier wurden 254,81 Mio. EUR gegenüber 274,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte JENOPTIK am 01.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

