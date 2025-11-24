DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Blick auf JENOPTIK-Kurs

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagvormittag freundlich

24.11.25 09:25 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,16 EUR 0,27 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,0 Prozent auf 19,02 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,09 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.005 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 24,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 23,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,50 Prozent.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,349 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,16 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 12.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 274,31 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 254,81 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte JENOPTIK am 01.04.2026 präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.11.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.11.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

