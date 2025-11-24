JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 19,08 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 19,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,19 EUR. Bei 19,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 73.532 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 24,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,349 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,16 EUR.

Am 12.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 254,81 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 274,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 01.04.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2025 aus.

