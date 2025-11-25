JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Dienstagnachmittag

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 19,33 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 19,33 EUR zu. Bei 19,55 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 136.443 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von 27,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,71 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,349 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,16 EUR an.

Am 12.11.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 254,81 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 274,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.04.2026 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

