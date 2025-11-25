JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Dienstagvormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 19,24 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 19,24 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.670 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 28,38 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,36 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,349 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 25,16 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 12.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 254,81 Mio. EUR – eine Minderung von 7,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 274,31 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 01.04.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

