Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagnachmittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:10 gewinnt Bitcoin 0,55 Prozent auf 71.570,83 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 71.182,64 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,5 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 3,4 Prozent.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,44 Prozent auf 55,21 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 54,97 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,03 Prozent auf 2.097,76 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.097,05 US-Dollar wert.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Sonntagnachmittag nach. Um 0,90 Prozent auf 463,48 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 467,68 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ripple um 0,75 Prozent auf 1,417 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,407 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,55 Prozent auf 357,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 355,38 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2642 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1665 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1677 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2981 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,2984 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,41 Prozent auf 660,49 US-Dollar, nach 657,78 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0950 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0960 US-Dollar.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 88,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (88,03 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,03 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (9,713 US-Dollar) geht es um 0,15 Prozent auf 9,727 US-Dollar nach oben.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 9,157 US-Dollar am Vortag auf 9,174 US-Dollar nach oben (0,19 Prozent).

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 1,004 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

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