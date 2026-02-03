DAX 24.922 +0,8%ESt50 6.035 +0,6%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 59.184 -0,8%Euro 1,1854 +0,3%Öl 67,59 -0,8%Gold 5.024 +1,3%
Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick
Dauerbrenner Edelmetalle: Erfahren Sie hier mehr, wie es 2026 weitergehen könnte!
EssilorLuxottica Aktie

Marktkap. 117,68 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

09:16 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
EssilorLuxottica
255,60 EUR -1,70 EUR -0,66%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Absatz sogenannter Smartglasses dürfte sich in den kommenden Jahren deutlich beschleunigen, schrieb Hassan Al-Wakeel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Rennen dürften die drei großen US-Tech-Konzerne Meta, Apple und Google machen. Meta kooperiert seit längerem mit EssilorLuxottica./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 20:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
255,80 €		 Abst. Kursziel*:
36,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
255,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,93%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
327,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

09:16 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
30.01.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
21.01.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
mehr Analysen

