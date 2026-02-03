EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 117,68 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Overweight" belassen. Der Absatz sogenannter Smartglasses dürfte sich in den kommenden Jahren deutlich beschleunigen, schrieb Hassan Al-Wakeel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Rennen dürften die drei großen US-Tech-Konzerne Meta, Apple und Google machen. Meta kooperiert seit längerem mit EssilorLuxottica./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 20:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
255,80 €
|Abst. Kursziel*:
36,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
255,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,93%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
327,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|09:16
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|09:16
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|09:16
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG