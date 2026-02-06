Bernstein Research

Siemens Healthineers Outperform

12:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,90 auf 52,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein solides Quartal im Kerngeschäft hinter sich, schrieb Susannah Ludwig am Freitag in ihrem Resümee des jüngsten Quartalsberichts. Der zurückhaltende Ausblick auf das laufende Jahresviertel deute aber darauf hin, dass im zweiten Geschäftshalbjahr eine Beschleunigung erforderlich sei./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 22:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:00 / UTC

