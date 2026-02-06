DAX 24.825 +0,4%ESt50 6.014 +0,3%MSCI World 4.543 +0,3%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.150 -2,5%Euro 1,1876 +0,5%Öl 68,22 +0,2%Gold 5.016 +1,1%
Siemens Healthineers Aktie

40,92 EUR -0,49 EUR -1,18 %
Marktkap. 46,24 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100

ISIN DE000SHL1006

Symbol SEMHF

Siemens Healthineers AG
Siemens Healthineers AG
40,92 EUR -0,49 EUR -1,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,90 auf 52,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein solides Quartal im Kerngeschäft hinter sich, schrieb Susannah Ludwig am Freitag in ihrem Resümee des jüngsten Quartalsberichts. Der zurückhaltende Ausblick auf das laufende Jahresviertel deute aber darauf hin, dass im zweiten Geschäftshalbjahr eine Beschleunigung erforderlich sei./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 22:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
52,15 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
41,30 €		 Abst. Kursziel*:
26,27%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
40,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,44%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

12:46 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Aktienanalyse Bernstein Research beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform Bernstein Research beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag mit Abschlägen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start in Grün
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Start des Montagshandels steigen
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital
finanzen.net DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester
Zacks AVNS & Siemens Healthineers Team Up on Advanced Integrated Pain Care
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 900 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 900 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,478 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Entitlement to transfer 11,478 Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs (transfer with value date ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Program based order to sell a portion of 371 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share ...
