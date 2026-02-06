Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 46,24 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,90 auf 52,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein solides Quartal im Kerngeschäft hinter sich, schrieb Susannah Ludwig am Freitag in ihrem Resümee des jüngsten Quartalsberichts. Der zurückhaltende Ausblick auf das laufende Jahresviertel deute aber darauf hin, dass im zweiten Geschäftshalbjahr eine Beschleunigung erforderlich sei./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 22:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Outperform
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
52,15 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
41,30 €
|Abst. Kursziel*:
26,27%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
40,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,44%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
