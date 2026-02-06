Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 39,42 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan attestierte dem Börsenbetreiber und Finanzdienstleister ein starkes strukturelles Wachstum. Zudem seien die Aktien unterbewertet, hieß es am Montag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 01:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
216,10 €
|Abst. Kursziel*:
34,20%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
213,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,77%
|
Analyst Name:
Grace Dargan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|09:11
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|22.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|09:11
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|22.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|09:11
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|22.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|22.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.