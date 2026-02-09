Cardano (ADA)

Cardano zählt seit Jahren zu den bekanntesten Blockchain-Projekten im Kryptomarkt. Doch wer steckt hinter dem ADA-Coin und was unterscheidet Cardano technologisch von anderen Netzwerken?

Cardano ist ein Blockchain-Projekt, das ab 2015 entwickelt und 2017 gestartet wurde. Ziel ist es, eine sichere, skalierbare und energieeffiziente Infrastruktur für digitale Transaktionen, Smart Contracts und dezentrale Anwendungen bereitzustellen. Cardano richtet sich dabei nicht nur an Privatnutzer, sondern ausdrücklich auch an Unternehmen und staatliche Institutionen. Die Kryptowährung des Netzwerks heißt ADA und wird unter anderem für Transaktionen, Staking und Mitbestimmung im Netzwerk genutzt.

Wer steckt hinter Cardano?

Cardano wird nicht von einer einzelnen Firma kontrolliert, sondern von drei voneinander getrennten Organisationen getragen. Die Cardano Foundation mit Sitz in der Schweiz kümmert sich um Governance, regulatorische Fragen, Bildung und den Aufbau der Community. Die technische Entwicklung des Protokolls liegt bei Input Output Global, einem Unternehmen, das von Charles Hoskinson, einem der Mitgründer von Ethereum, und Jeremy Wood gegründet wurde. Ergänzt wird diese Struktur durch Emurgo, ein Unternehmen, das sich auf die wirtschaftliche Nutzung der Cardano-Technologie konzentriert und Unternehmen bei der Integration von Blockchain-Lösungen unterstützt. Diese Aufteilung soll verhindern, dass Entwicklung, Kontrolle und wirtschaftliche Interessen in einer Hand liegen.

Wer­bung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Technologischer Ansatz

Im Kern setzt Cardano auf den Proof-of-Stake-Konsensmechanismus Ouroboros. Im Gegensatz zum energieintensiven Proof-of-Work-Verfahren, das etwa Bitcoin nutzt, benötigt Cardano kein Mining. Stattdessen sichern Teilnehmer das Netzwerk, indem sie ihre ADA-Coins einsetzen. Das reduziert den Energieverbrauch deutlich und ermöglicht eine breitere Beteiligung am Netzwerkbetrieb.

Smart Contracts und Anwendungen

Für Smart Contracts nutzt Cardano die Programmiersprache Plutus, die auf der funktionalen Sprache Haskell basiert. Dieser Ansatz soll Fehleranfälligkeit reduzieren und komplexe Anwendungen sicherer machen. Gleichzeitig gilt die Entwicklung auf Cardano als anspruchsvoller als bei anderen Blockchains, was das Wachstum des Ökosystems verlangsamt hat. Cardano nimmt damit bewusst in Kauf, langsamer zu wachsen, um Stabilität und Sicherheit höher zu gewichten.

Einordnung im Krypto-Ökosystem

Im Vergleich zu Blockchains wie Solana, die stark auf Geschwindigkeit und hohe Transaktionszahlen setzen, verfolgt Cardano einen konservativeren Ansatz. Neue Funktionen werden schrittweise eingeführt und vorher intensiv getestet. Cardano versteht sich weniger als Experimentierplattform, sondern als langfristig tragfähige Blockchain, die auch für regulierte und institutionelle Anwendungsfälle geeignet sein soll. Genau dieser Fokus auf methodische Entwicklung und Nachhaltigkeit unterscheidet Cardano bis heute von vielen anderen Projekten im Krypto-Sektor.

Redaktion finanzen.net