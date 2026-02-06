DAX 24.766 +0,2%ESt50 6.005 +0,1%MSCI World 4.541 +0,3%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.000 -2,8%Euro 1,1861 +0,4%Öl 68,26 +0,2%Gold 4.996 +0,8%
VINCI Aktie

132,60 EUR -0,40 EUR -0,30 %
STU
121,24 CHF -1,68 CHF -1,37 %
BRX
Marktkap. 74,68 Mrd. EUR

KGV 13,88 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

UBS AG

VINCI Buy

12:06 Uhr
VINCI Buy
VINCI
132,60 EUR -0,40 EUR -0,30%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 134 auf 148 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Jahreszahlen des Infrastrukturkonzerns habe ein starker Free Cashflow herausgeragt, schrieb Cristian Nedelcu am Montag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 08:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
148,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
132,15 €		 Abst. Kursziel*:
11,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
132,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,61%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

06.02.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
30.01.26 VINCI Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

