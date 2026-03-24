Evonik Aktie
Marktkap. 6,85 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Neutral" belassen. Der Tenor der anwesenden dreizehn Top-Manager europäischer Chemiekonzerne sei verhalten optimistisch gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seinem Kommentar zur Branchenkonferenz von JPMorgan am Vortag. Einige hätten auf zunehmende Signale für vorgezogene Käufe oder auch Panikkäufe und bessere Preissetzungsmacht wegen Produktionsproblemen hingewiesen, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. Ebenso wurde auf höhere Öl- und Energiepreise durch den Nahost-Krieg verwiesen. Der Branche winke enormes Ergebnispotenzial, das in der genauen Höhe abhängig sei von der Dauer der Verwerfungen durch den Krieg und der Nachfrage-Elastizität. Evonik zählt kurzfristig zu Udeshis Favoriten./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Neutral
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
14,88 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
15,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|08:16
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|24.03.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|24.03.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:16
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|24.03.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.