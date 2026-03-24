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JP Morgan Chase & Co.

Evonik Neutral

08:16 Uhr
Evonik Neutral
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
15,14 EUR 0,41 EUR 2,78%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Neutral" belassen. Der Tenor der anwesenden dreizehn Top-Manager europäischer Chemiekonzerne sei verhalten optimistisch gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seinem Kommentar zur Branchenkonferenz von JPMorgan am Vortag. Einige hätten auf zunehmende Signale für vorgezogene Käufe oder auch Panikkäufe und bessere Preissetzungsmacht wegen Produktionsproblemen hingewiesen, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. Ebenso wurde auf höhere Öl- und Energiepreise durch den Nahost-Krieg verwiesen. Der Branche winke enormes Ergebnispotenzial, das in der genauen Höhe abhängig sei von der Dauer der Verwerfungen durch den Krieg und der Nachfrage-Elastizität. Evonik zählt kurzfristig zu Udeshis Favoriten./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Neutral

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
14,88 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
15,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

08:16 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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