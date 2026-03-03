DAX 23.791 -3,4%ESt50 5.772 -3,6%MSCI World 4.453 -0,1%Top 10 Crypto 9,0435 +3,8%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 60.016 +2,0%Euro 1,1611 +0,0%Öl 83,49 +1,9%Gold 5.151 +1,2%
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX startet höher -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus
Top News
Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Profil

Evonik Aktie

13,47 EUR -0,11 EUR -0,81 %
STU
Marktkap. 6,66 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
NEU
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Jefferies & Company Inc.

Evonik Underperform

08:36 Uhr
Evonik Underperform
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
13,47 EUR -0,11 EUR -0,81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Chris Counihan am Mittwoch. Der Umsatzausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2026 sei allerdings etwas gesenkt worden./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Underperform

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,20 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
13,52 €		 Abst. Kursziel*:
-9,76%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
13,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,43%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

08:36 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
08:06 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Evonik Neutral UBS AG
12.02.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Evonik Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

dpa-afx Unter Druck Aktien von Bayer, LANXESS, BASF & Co. tiefrot: Chemiewerte von Öl- und Gaspreissorgen schwer belastet Aktien von Bayer, LANXESS, BASF & Co. tiefrot: Chemiewerte von Öl- und Gaspreissorgen schwer belastet
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik mit herben Abschlägen am Nachmittag
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik am Dienstagmittag im Tiefenrausch
finanzen.net Evonik Aktie News: Evonik am Dienstagvormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Evonik-Aktie angepasst
finanzen.net MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX startet im Plus
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Executive Board adjusts dividend policy
EQS Group EQS-AFR: Evonik Industries AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
