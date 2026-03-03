Evonik Aktie
Marktkap. 6,66 Mrd. EURKGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Underperform" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Chris Counihan am Mittwoch. Der Umsatzausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2026 sei allerdings etwas gesenkt worden./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Evonik Underperform
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,20 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
13,52 €
|Abst. Kursziel*:
-9,76%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
13,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,43%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
